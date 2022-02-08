Москва, 8 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В случае обострения российско-украинского конфликта Турция может попытаться дестабилизировать обстановку в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и террористы

«Если у нас начнётся конфликт с Украиной, турки будут влиять в Крыму на «своих подданных», как они их считают, крымских татар. А в Крыму, давайте признаем, огромное количество спящих террористических ячеек, которые вполне могут получать финансирование со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана. И это, конечно же, пугает», — сказал эксперт.

Напомним, что Турция официально поддерживает «территориальную целостность» Украины и обещает поставить Киеву значительные партии оружия.