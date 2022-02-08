Бильбао, Испания, 8 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Эспаньолом» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао)

На третьей минуте полузащитник «Эспаньола» Тонни де Вильена открыл счёт в матче. Спустя две минуты хавбек «Алтетика» Ойан Сансет восстановил равновесие.

Победу клубу из Бильбао принёс гол защитника Иньиго Мартинеса на 15-й минуте.

На сегодняшний день «Атлетик» занимает восьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 34 очка. «Эспаньол» идёт на 13-м месте с 27 очками.

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