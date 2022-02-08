Москва, 8 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Сегодня, 8 февраля, в День российской науки в столице назвали лауреатов премии правительства Москвы среди молодых учёных за 2021 год, сообщается на портале мэра столицы.

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На конкурс поступило уже более 1 тыс. заявок — на 45% больше, чем три года назад. Лауреатами премии правительства Москвы стали 82 молодых учёных в возрасте от 36 до 40 лет.

В 2019 году размер премии увеличен до 2 млн рублей. В случае присуждения награды научному коллективу сумма делится поровну между участниками. Всего за девять лет награды получили 514 учёных на сумму 486 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, самые важные качества, которые должны быть присущи современному российскому учёному — целеустремлённость (28%), интеллект и нестандартное мышление (26%), интерес к науке (18%).

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