Красноярск, , 08:29 — REGNUM Пожар на складе с мягкими игрушками произошёл в Красноярске 8 февраля. Об этом сообщают местные массмедиа и телеграм-каналы.

Пожар Pexels

По последним данным, огонь распространился до 700 кв. м (ранее сообщалось о 500 кв. м). Есть угроза обрушения кровли. В тушении принимают участие 59 человек, 19 единиц техники.

Добавим, в здании в момент возгорания не было людей, эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

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