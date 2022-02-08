Вашингтон, 8 февраля 2022, 08:29 — REGNUM В пяти штатах США в связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 намерены смягчить требования по обязательному ношению медицинских масок. Это следует из обнародованных 7 февраля заявлений властей штатов.
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По словам губернатора штата Нью-Джерси Фила Мерфи, изучение последних данных о темпах вакцинации и заболеваемости позволяет принять решение об отмене ношения масок в школах, что является не объявлением победы, «а признанием того, что мы можем ответственно с этим жить».
В штате Дэлавер требование об обязательном ношении масок в помещениях отменяют с 11 февраля, в школах — в конце марта. В штате Орегон эти ограничения планируют отменить к апрелю. В самом густонаселённом штате США, которым является Калифорния, требование носить маски в помещениях перестанет действовать с 14 февраля, но ещё сохранится для школ.
Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт оставил принятие решения о масках на усмотрение местных властей, но сам высказался за отмену масочных ограничений, рекомендовав сделать это в штате одновременно 28 февраля.
Отмечается, что штат Нью-Йорк в данном «параде» освобождения от масок пока участвовать не готов в связи с недостаточными темпами вакцинации среди детей и подростков.
Как сообщало ИА REGNUM, более 900 тысяч смертей из-за последствий коронавируса с начала пандемии выявили в США.
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