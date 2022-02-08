Вашингтон, , 08:29 — REGNUM В пяти штатах США в связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 намерены смягчить требования по обязательному ношению медицинских масок. Это следует из обнародованных 7 февраля заявлений властей штатов.

Защитные маски (сс) 7C0

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По словам губернатора штата Нью-Джерси Фила Мерфи, изучение последних данных о темпах вакцинации и заболеваемости позволяет принять решение об отмене ношения масок в школах, что является не объявлением победы, «а признанием того, что мы можем ответственно с этим жить».

В штате Дэлавер требование об обязательном ношении масок в помещениях отменяют с 11 февраля, в школах — в конце марта. В штате Орегон эти ограничения планируют отменить к апрелю. В самом густонаселённом штате США, которым является Калифорния, требование носить маски в помещениях перестанет действовать с 14 февраля, но ещё сохранится для школ.

Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт оставил принятие решения о масках на усмотрение местных властей, но сам высказался за отмену масочных ограничений, рекомендовав сделать это в штате одновременно 28 февраля.

Нед Ламонт «Пришла пора сказать, мы уже не находимся на том уровне, когда ношение масок было обязательным. Каждый мэр… может принимать это решение самостоятельно».

Отмечается, что штат Нью-Йорк в данном «параде» освобождения от масок пока участвовать не готов в связи с недостаточными темпами вакцинации среди детей и подростков.

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