Джакарта, , 08:27 — REGNUM Восемь пациентов с геморрагической лихорадкой денге в Индонезии умерли с начала 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Москит — переносчик вируса лихорадки Денге

По данным департамента здравоохранения, лечение в настоящее время проходят 930 жителей Индонезии.

Больше всего заболевших выявлено в округе Западный Манггарай, где зарегистрировано 198 случаев, затем в городе Купанг — 181 случай и в Сикке — 136 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии решили ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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