Москва, , 08:26 — REGNUM В случае вступления Украины в состав НАТО и нападения ею на российский Крым произойдет конфликт между Россией и альянсом. Об этом 7 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина с Макроном – все новости»

«Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это, я говорил, но мне очень бы хотелось все-таки, чтобы вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Ну вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал он.

При этом Путин отметил, что в Москве понимают несопоставимость российского потенциала с потенциалом альянса, однако также понимают и то, что Россия является одной из ведущих в мире ядерных держав и опережает многих по некоторым компонентам.

«Победителей (в конфликте России с НАТО) не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назвал содержательными и полезными переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.