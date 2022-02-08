Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Власти США не исключают возможной переброски новых подразделений американских войск в европейские страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 7 февраля на брифинге.

Псаки и Байден

По ее словам, Вашингтон постоянно проводит консультации по указанному вопросу со своими партнерами по НАТО. Псаки подчеркнула, что Белый дом пока не готов объявить о конкретных решениях по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент США Джо Байден, во время пресс-конференции, не стал отвечать на вопрос об отправке дополнительных американских сил США в европейские страны.

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