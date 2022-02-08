Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Комментариев о необъявленных гипотетических шагах Госдепартамент США не даёт, заявил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс, отвечая журналистам на вопрос о планах по развёртыванию на Украине американских противоракетных комплексов THAAD.

Комплекс THAAD U.S. Missile Defense Agency

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места», — сказал Прайс на брифинге.

7 февраля дипломатический источник рассказал о просьбе Киева к Вашингтону, касающейся размещения под Харьковом нескольких дивизионов THAAD. Об этом сообщило ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству, что развёртывание на украинской территории таких комплексов сделало бы дестабилизацию обстановки более вероятной.

Мобильный зенитный ракетный комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории. Он базируется на земле.

Читайте также: На Украине пройдут учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW