Пекин, , 08:24 — REGNUM Новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине установил американский фигурист Натан Чен. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

Натан Чен LadyCiaoCiao

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Чен получил за свой прокат 113,97 балла и занимает первое место. На втором и третьем местах идут японские фигуристы Юма Кагияма и Сёма Уно, у которых 108,12 и 105,90 балла соответственно.

Российский фигурист Евгений Семененко идёт на пятом месте. Как ранее сообщало ИА REGNUM, он опередил японца Юдзуру Ханю.

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