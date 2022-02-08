Уфа, 8 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Суд в Башкирии обязал нефтедобывающее предприятие провести рекультивацию загрязненных земель. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

18.mchs.gov.ru Разлив нефти в Балезинском районе

Сотрудники Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры проверили соблюдение ООО «Башнефть-Добыча» требований природоохранного законодательства.

В результате они установили, что в сентябре прошлого года из-за разгерметизации трубопроводов произошел разлив нефтесодержащей жидкости на лесной и земельный участки, расположенные в Краснокамском и Дюртюлинском районах Башкриии, общей площадью 187 кв. метров.

Анализ почвы установил загрязнение земель нефтепродуктами и другими химическими веществами.

По данному факту природоохранная прокуратура возбудила в отношении юридического лица и виновных должностных лиц дела об административных правонарушениях по признакам порчи земель в из-за нарушения правил обращения с опасными для окружающей среды веществами и загрязнения лесов химическими веществами.

По итогам их рассмотрения были наложены штрафы на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.

Помимо этого, природоохранный прокурор через суд потребовал обязать нефтедобывающее предприятие провести рекультивацию загрязнённых земель.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.