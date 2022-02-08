Порён, , 08:23 — REGNUM На одной из ферм в южнокорейском городе Порён провинции Чхунчхон-Намдо (~141 км к югу от Сеула) обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 7 февраля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Птичий грипп Constative.com

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 42 тыс. кур.

Известно, что это уже тридцать четвертый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной дезинфекции всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.