Кызыл, 8 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле следователи разбираются в обстоятельствах смерти сожителей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Тела 35-летней женщины с признаками насильственной смерти и мужчины 32 лет были найдены в частном домовладении по месту проживания.

«По версии следствия, к совершению убийства женщины причастен 32-летний сожитель потерпевшей, тело которого также обнаружено в доме, без внешних признаков насильственной смерти», — отметили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».