Ташкент, , 08:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля ознакомился с проектами в области строительства. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что в стране создаются широкие условия для развития туризма.

«В частности, организуется туристическо-рекреационная зона «Чарвак» в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Президенту представлена информация о проекте», — говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно проекту у Чарвакского водохранилища и вдоль реки Чирчик будут организованы объекты экотуризма.

«В первую очередь намечено создать удобную транспортную систему. Зоны отдыха появятся в районах «Чорвок Дарвозаси» и «Юсуфхона», а в Южном Ходжакенте — традиционное горное село. Особое внимание будет уделено сохранению живописной природы и рельефа местности. Появятся парки, места для пикников, велосипедные дорожки. Аналогичный проект планируется реализовать и на территории Чимгана», — говорится в сообщении.