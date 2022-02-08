Хабаровск, 8 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается развитие аэродромной инфраструктуры — Росавиация выдала Международному аэропорту обновленный сертификат соответствия, согласно которому здесь вновь будут эксплуатировать обе взлетно-посадочные полосы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

falco Взлетно-посадочная полоса

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С июня по ноябрь 2021 года на ВПП-2 проводились ремонтные работы, в ходе которых были устранены дефекты асфальто-бетонных покрытий взлетно-посадочной полосы и обочин. Такая необходимость появилась ввиду повышенной нагрузки на полосу, возникшую во время реконструкции ИВПП-1, которая завершилась в марте 2021 года.

В настоящее время вторая взлётно-посадочная полоса приведена в нормативное состояние. Комплексная проверка Росавиации показала ее полную готовность к взлетам и посадкам воздушных судов всех типов. Ремонтные работы на ВПП-2 осуществлялись за счет средств АО «Хабаровский аэропорт».

Взлетно-посадочные полосы в Международном аэропорту Хабаровск позволяют выполнять взлет и посадку всех типов и модификаций воздушных судов российского и иностранного производства, а также перспективных типов ВС. Взлетно-посадочные операции с обоих магнитных курсов посадки на ВПП-1 обеспечиваются в автоматическом режиме.

Аэропорт Хабаровск является единственным на Дальнем Востоке авиаузлом, эксплуатирующим две взлетно-посадочные полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков обсудили проект реконструкции барнаульского аэропорта. Его реализация начнётся уже весной 2022 года.