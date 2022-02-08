Ульяновск, 8 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области на строительство и реконструкцию дорог дополнительно направят около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Марина Каширская ИА REGNUM На мосту

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В регионе отмечают, что значительная часть средств, почти 633 млн рублей, выделена на приведение в нормативное состояние дорог и мостов, строительство новых объектов дорожной инфраструктуры.

Свыше 400 млн рублей федеральных средств потратят на строительство моста через Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки и устройство развязки в районе улицы Хлебозаводская с реконструкцией моста по улице Минаева.

Помимо этого, 207 млн рублей направят на ремонт областных трасс, 100 млн рублей и 50 млн рублей — соответственно на обновление дорог в Ульяновске и Димитровграде .

Также средства направят на строительство дороги в селе Лесная Хмелёвка Мелекесского района, где общие затраты оцениваются в 81,1 млн рублей.

Всего из федерального бюджета на обновление дорог дополнительно направят 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Михаил Мишустин, оценивая темпы жилищного строительства по итогам 2021 года, подчеркнул важность создания необходимой инфраструктуры в новых районах, в том числе должны быть «нормальные дороги».

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