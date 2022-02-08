Пермь, , 08:18 — REGNUM В Перми общественник планировали провести митинг против роста цен на проезд в общественном транспорте. Однако заявка на акцию протеста не прошла согласование в краевой администрации. Об этом сообщают СМИ.

Валидатор в салоне трамвая «Чижик» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Чиновники объяснили отказ осложненной эпидситуацией и предложили перенести мероприятие на более поздний срок, а также рассмотреть другие формы проявления активной гражданской позиции.

Общественники планировали провести митинг 10 февраля. Отказываться от протестной акции они не намерены и собираются подать ещё заявки сразу на три даты: 27 марта, 3 апреля и 10 апреля.

Добавим, с 10 января 2022 года в общественном транспорте Перми действует новое тарифное меню. Поездка в автобусах и трамваях подорожала с 26 до 33 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В общественном транспорте Перми начали действовать новые тарифы