Пермь, 8 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Перми общественник планировали провести митинг против роста цен на проезд в общественном транспорте. Однако заявка на акцию протеста не прошла согласование в краевой администрации. Об этом сообщают СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор в салоне трамвая «Чижик» в Петербурге

Чиновники объяснили отказ осложненной эпидситуацией и предложили перенести мероприятие на более поздний срок, а также рассмотреть другие формы проявления активной гражданской позиции.

Общественники планировали провести митинг 10 февраля. Отказываться от протестной акции они не намерены и собираются подать ещё заявки сразу на три даты: 27 марта, 3 апреля и 10 апреля.

Добавим, с 10 января 2022 года в общественном транспорте Перми действует новое тарифное меню. Поездка в автобусах и трамваях подорожала с 26 до 33 рублей.