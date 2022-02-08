Москва, 8 февраля 2022, 15:39 — REGNUM Турция будет всячески обострять обстановку на постсоветском пространстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Турецкая военная колонна входит на территорию Нахичеванской автономной республики
Турецкая военная колонна входит на территорию Нахичеванской автономной республики
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«Мы увидели ещё малую часть негативных посылов со стороны Турции. Мы ещё их увидим в Закавказье, они там ещё поковыряют раскалённой кочергой. Постараются задействовать и тюркоязычные страны: Киргизию, Казахстан. Турки будут продолжать давить на правительство Никола Пашиняна в Армении, чтобы заключить с ним какие-то антиармянские договорённости», — сказал эксперт.

Напомним, что 4 февраля турецкий парламент ратифицировал так называемую «Шушинскую декларацию» о военном союзе с Азербайджаном.