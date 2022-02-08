Стокгольм, , 08:16 — REGNUM Шведский депутат Бьорн Седер призвал поднять вопрос о необходимости обеспечить безопасность представителей посольства королевства на Украине и допустил из-за якобы растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение депутата к министру иностранных дел Швеции Анн Линде.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Он отметил, что Швеция и другие страны — члены Евросоюза пока не предпринимают никаких шагов по эвакуации своих дипломатов, как это делают Соединенные Штаты и Великобритания.

Седер в связи с этим отметил, что МИД Швеции «с опозданием» отреагировал на афганские события в части эвакуации персонала из посольства в Кабуле после захвата талибами* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане.

Седер спросил Линде, собирается ли она принять какие-либо меры для обеспечения безопасности шведов в посольстве в Киеве, чтобы избежать «кабульской ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, исследователь из Шведской военной академии Томас Рис считает, что в настоящее время существует три вероятных сценария развития ситуации вокруг напряженности на российской-украинской границе.

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