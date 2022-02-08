Ташкент, , 08:16 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля ознакомился с проектами в области строительства. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Государством уделяется большое внимание развитию спорта, создается необходимая инфраструктура. С этой целью в Яшнабадском районе Ташкента запланировано построить Олимпийский городок», — отмечает пресс-служба.

Сообщается, что в городке площадью 160 гектаров будет вся необходимая инфраструктура, включая универсальный стадион, спортивные комплексы открытого и закрытого типа, жилье, гостиницы, гребной комплекс на реке Чирчик.

«Данные объекты будут использованы для проведения крупных соревнований, а также послужат учебно-тренировочной базой для будущего Института олимпийского резерва», — говорится в сообщении.