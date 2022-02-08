Сухум, 8 февраля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Абхазии в связи с низким уровнем воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС в 8 февраля ввели график веерных отключений электричества. Об этом сообщает пресс-служба компании «Черноморэнерго».

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"Уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 метров, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса вводятся ограничения на поставку электроэнергии», — говорится в сообщении.

Кроме того, веерные отключения в Абхазии вводят и для тех абонентов, которые с декабря 2021 года получают электроэнергию по перетоку из России. Это сделано для того, чтобы не было высоких нагрузок. В Сухуме будут отключать свет в случае пиковых нагрузок.

Согласно графику, отключения будут производиться на час — два в ночное и в дневное время. Их обещают не делать, если в стране снизится потребление электроэнергии.

Стоит отметить, что Абхазия после распада СССР сохранила доступ к дешёвой электроэнергии за счёт Ингурской ГЭС, которая находится на абхазской и грузинской территориях. Сохраняя низкие тарифы на электричество, власти за 30 лет почти не занимались вопросами системы электросетей, которые теперь пришли в аварийное состояние. Ситуацию ухудшила популярность майнинга криптовалют в республике, что вызвало сильный рост нагрузки на сети.