Джакарта, , 08:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что число случаев заражения штаммом «Омикрон» в стране продолжает значительно увеличиваться, сообщает CNN Indonesia.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен в Индонезии 15 декабря 2021 года.

Согласно полученным данным, в Индонезии насчитывается 3779 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Кроме того, в Индонезии выявлено 8406 случаев заражения штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поручил своим сотрудникам предотвратить распространение штамма «Омикрон» за пределы острова Ява.

Подробнее в материале: Глава Индонезии поручил предотвратить распространение «Омикрона»