Москва, , 08:13 — REGNUM Предварительные испытания нового российского плавающего бронетранспортера БТ-3Ф заканчиваются. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

Бронетранспортер БТ-3Ф Zonwar.ru

"В настоящее время заканчиваются предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, которые длились более года», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что в ходе испытаний водоходные качества нового БТР были проверены в морских условиях и были проведены стрельбы, новая машина показала «стойкость к внешним воздействующим факторам, в том числе от обычных средств вооружения».

Кроме того, указывается, что «Курганмашзаводе» осуществлена подготовка к серийному производству, которое начнут после подписания контракта на поставку.

Отметим, плавающий бронетранспортер БТ-3Ф создан на базе БМП-3, он предназначается для транспортировки пехотинцев (до 14 человек) и для огневой поддержки.