Красноярск, 8 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Завершено расследование в отношении ещё четверых фигурантов уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

По данным ведомства, в зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в похищении человека (пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), истязании (пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ), убийстве (пп. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ), грабеже (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и так далее.

По данным следствия, в октябре 2020 года четверо мужчин и женщина в возрасте от 19 до 23 лет — жители Берёзовского района и города Красноярска — пришли в квартиру к знакомой девушке. Они решили проучить школьницу, так как думали, что она солгала о совершённом в отношении неё изнасиловании.

Злоумышленники похитили девушку и привезли её на автомобиле на кладбище Красноярска. Там они её пытали и истязали. После этого обвиняемые привезли потерпевшую в Емельяновский район края, где продолжали истязать.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники привезли девушку на берег реки Енисей в районе Коркинского моста в Красноярске. Там они задушили школьницу и сбросили её тело в заводь Енисея, прикрыв бытовым мусором и ветками деревьев.

После этого обвиняемые скрылись с места преступления. Впоследствии они сдали похищенный у девушки телефон в ломбард за 4 тысячи рублей.

Через несколько дней после убийства обвиняемые приехали домой к другой знакомой девушке. Они угрожали ей убийством, били по лицу. Затем они её похитили, привезли в Емельяновский район, где продолжали издеваться над ней.

Тело убитой девушки нашли 4 ноября 2020 года на берегу Енисея в районе Коркинского моста.

Уголовное дело против четверых фигурантов направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем оно будет направлено в суд.

Дело в отношении пятого фигуранта, заключившего досудебное соглашение, находится на рассмотрении в суде.

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