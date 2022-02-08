Иркутск, 8 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Всего пять дней потребовалось губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, чтобы победить «Омикрон». Как сообщает сегодня, 8 февраля ТАСС со ссылкой на представителя правительства региона, глава Приангарья получил отрицательный результат анализа на наличие коронавируса и вернулся к работе в обычном режиме.

Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

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Напомним, о заражении «Омикроном» Игорь Кобзев проинформировал в Instagram 3 февраля. Спустя несколько дней он благодарил граждан, которые беспокоиться о его здоровье.

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