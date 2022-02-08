Улан-Удэ, 8 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено десять летальных случаев от COVID-19. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 2662 человека. Общее число случаев инфицирования достигло 101 018, 47% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился у 1601 человека.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1391 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 897 человек, а всего к настоящему времени коронавирус победили 80 777 жителей.