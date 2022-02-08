Пекин, 8 февраля 2022, 08:12 — REGNUM Сборная России опустилась на третье место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»
Возглавили зачёт китайские спортсмены после победы фристайлистки Гу Эйлин в биг-эйре. Теперь у сборной Китая три золотые и две серебряные награды.
Второе место занимает сборная Швеции, у которой три золотые медали. Сборная России идет третьей, завоевав две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.
Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Швеции обошла сборную России в медальном зачёте Олимпиады