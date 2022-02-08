Екатеринбург, 8 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Личность возможного вандала, пририсовавшего глаза к картинам ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской, установлена сотрудниками правоохранительных органов в Екатеринбурге. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба «Ельцин центра», где проходила выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», частью экспозиции которой стала картина Лепорской.

Ru.torange.biz Уголовное дело

По факту вандализма было проведено расследование, в результате которого была установлена личность подозреваемого, испортившего картину Лепорской. Им оказался сотрудник частной охранной организации, которая осуществляет охранную деятельность «Ельцин центра».

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по статье о вандализме. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что возможный подозреваемый по делу о порче картины уже задержан и опрошен. Отмечается, что задержанный ведёт себя крайне агрессивно.

Уточняется, что стоимость реставрационных работ поврежденной картины Лепорской была оценена в 250 тысяч рублей, так как картина не была покрыта лаком и чернила глубоко проникли в слой краски. Реставрация картины будет проводиться в Москве.