Чебоксары, 8 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Новочебоксарске решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии с участием автобуса, в которой погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

ИА REGNUM Тротуары завалены снегом

Авария произошла вечером 2 февраля 2022 года в Новочебоксарске на улице Набережная. По данным надзорного ведомства, водитель при управлении автобусом «ПАЗ» сбил пенсионерку, которая от полученных травм скончалась в больнице.

По итогам проверки прокуратура установила, что совершению ДТП способствовало отсутствие на данном участке дороги пешеходного тротуара и освещения, а также зауженный из-за снега бордюр, в результате пешеходы вынуждены были идти по проезжей части.

«Предположительно, одной из причин ДТП стали действия водителя встречного автомобиля, использовавшего «дальний» свет фар», — полагают правоохранители.

В адрес главы администрации Новочебоксарска внесено представление, в котором прокуратура потребовали организовать пешеходную дорожку и уличное освещение. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чувашии изменили условный приговор бывшему сотруднику полиции, который осуждён за наезд на человека, получившего тяжёлые травмы. Верховный суд Чувашии назначил реальный срок

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