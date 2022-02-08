Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. На Камчатке после землетрясения, которое произошло 8 февраля в Соболевском районе, спасатели провели обследование зданий и сооружений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Martin Luff Землетрясение

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По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Соболевском районе. Население могло ощущать подземные толчки силой до трёх баллов.

После сейсмособытия оперативные группы спасателей провели обследование всех зданий, в том числе жилых, и объектов. Жертв и повреждений не выявили.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 6 февраля зарегистрировали сейсмологи у побережья острова Сахалин.