Ташкент, 8 февраля 2022, 08:06 — REGNUM Хабибулла Кудратуллаевич Мирсоатов назначен заместителем прокурора Ташкента. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Узбекистана, сообщает Газета.уз.
Отмечается, что занимавший данную должность до назначения Мирсоатова — Баходир Абдувалиев переведен на должность хокима (главы администрации) Юнусабадского района столицы Узбекистана.
«Хабибулла Мирсоатов является сыном председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратиллы Мирсагатовича Рафикова», — говорится в публикации.
До этого назначения Мирсоатов с марта 2018 года работал прокурором Юнусабадского района столицы.