Ташкент, 8 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Хабибулла Кудратуллаевич Мирсоатов назначен заместителем прокурора Ташкента. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Узбекистана, сообщает Газета.уз.

Dilshod Akbarov Ташкент

Отмечается, что занимавший данную должность до назначения Мирсоатова — Баходир Абдувалиев переведен на должность хокима (главы администрации) Юнусабадского района столицы Узбекистана.

«Хабибулла Мирсоатов является сыном председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратиллы Мирсагатовича Рафикова», — говорится в публикации.

До этого назначения Мирсоатов с марта 2018 года работал прокурором Юнусабадского района столицы.