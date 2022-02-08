Оренбург, , 08:04 — REGNUM В Оренбургской области в 2022 году объем средств на жилье для многодетных семей увеличат с 50 до 150 млн рублей. Планируется улучшить жилищные условия 100 семей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Чиновники отметили, что десять многодетных семей получат социальную выплату на приобретение или строительство жилья вне очереди. Право на такие выплаты имеют семьи с детьми, не имеющие собственного жилья или жилья в соцнайме, при соблюдении одного из условий: имеется пять и более детей; есть больной ребенок с тяжелым хроническим заболеванием; воспитывают ребенка-инвалида; семья стоит на учете более 3 лет и воспитывает ребенка, достигшего 17 лет.

Список внеочередников определён на заседании специальной комиссии. В общей сложности рассмотрено 17 ходатайств. Соцвыплату получат семьи из Оренбурга, Бугуруслана, Илекского и Переволоцкого районов, Абдулинского и Соль-Илецкого городских округов.