Пекин, , 08:02 — REGNUM Участники Олимпийских игр в Пекине находятся в самом защищённом от коронавируса месте на Земле. Об этом глава группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски 8 февраля заявил журналистам.

Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com

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По его словам, у всех участников Олимпиады, которые находятся в «пузыре», каждые 24 часа берутся тесты на коронавирус и анализируются в «замкнутой системе», практически все они вакцинированы.

Брайан Макклоски «Да, по причине инкубационного периода ещё могут быть случаи заболевания, но риск минимальный… Получается, мы находимся в самом безопасном месте на Земле, в этом контуре у нас практически нулевые шансы подцепить эту заразу».

По данным оргкомитета, 7 февраля на Олимпиаде выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби подтвердил, что спортсмены, прибывшие из России на Олимпийские игры в Пекине, действительно столкнулись с неприемлемыми условиями проживания.

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