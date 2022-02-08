Пекин, 8 февраля 2022, 08:02 — REGNUM Участники Олимпийских игр в Пекине находятся в самом защищённом от коронавируса месте на Земле. Об этом глава группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски 8 февраля заявил журналистам.
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По его словам, у всех участников Олимпиады, которые находятся в «пузыре», каждые 24 часа берутся тесты на коронавирус и анализируются в «замкнутой системе», практически все они вакцинированы.
По данным оргкомитета, 7 февраля на Олимпиаде выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби подтвердил, что спортсмены, прибывшие из России на Олимпийские игры в Пекине, действительно столкнулись с неприемлемыми условиями проживания.
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