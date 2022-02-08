Ленский район, , 08:06 — REGNUM Жителю Ленского района Якутии вынесли приговор за преступление против половой неприкосновенности 13-летней девочки. Мужчине назначено отбывание в местах лишения свободы в течение 14 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе прокуратуры республики.

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Якутянин совершил насилие над ребёнком, являясь учителем девочки. Мужчина, которому на момент совершения преступления было 49 лет, изнасиловал ученицу в здании школы. Когда его изобличили, он уволился из учреждения образования.

Суд назначил учителю уголовное наказание в виде отбывания в колонии строгого режима в течение 14 лет. К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора школы по воспитательной работе и социальный педагог.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе был задержан житель Омска, подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы. Девочка приходилась мужчине падчерицей.