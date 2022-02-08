Чита, , 08:00 — REGNUM Правительство Забайкалья обнародовало итоги общественного обсуждения положения о конкурсе общественно значимых проектов для СО НКО в 2022 году. В офлайн-формате собрались лидеры 20 крупнейших общественных организаций Забайкальского края, члены Общественной палаты. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Руководитель ресурсного центра развития НКО Наталья Макарова рассказала об основных новшествах конкурса, требования к которому формировались в соответствии с запросом Фонда президентских грантов и самих некоммерческих организаций.

«Мы планируем добавить новые направления, в частности, речь идёт о социальной поддержке забайкальцев, развитии внутреннего туризма. Большие вопросы были к оценке проектов конкурсной комиссии. В этом году подход принципиально изменится, оценивать проекты будут не только независимые эксперты, но и координационный совет.

Это нужно, чтобы подчеркнуть наш курс на открытость и прозрачность конкурса и исключить конфликт интересов. Мы целиком заимствуем и опираемся на опыт Фонда президентских грантов. Экспертное сообщество в Забайкалье только формируется, важно сохранить его целостность и защитить интересы каждого эксперта», — подчеркнула Наталья Макарова.

Представители Общественной палаты в ходе обсуждения предложили внедрить в Забайкалье систему отбора лучших проектов СО НКО и создать инфраструктуру их долгосрочного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Фонд президентских грантов на условиях софинансирования поддержит грантовый конкурс в Забайкалье на 30 миллионов рублей. Такую же сумму выделит регион. Таким образом, общая сумма для СО НКО составит 60 миллионов рублей.

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