Тбилиси, , 07:55 — REGNUM Компания «Грузинская железная дорога» (ГЖД) постарается на треть сократить время доставки грузов, которые идут транзитом из Китая. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Новый шелковый путь Укрнет

По данным компании, в апреле 2022 года через Каспийское море начнут ходить два новых парома из Туркмении в Азербайджан. В связи с этим увеличится поток грузов по участку «Нового шёлкового пути» Китай — Киргизия — Узбекистан — Туркмения — Азербайджан — Грузия — Турция — Европа.

Сообщается, что лучший показатель по скорости на этом маршруте был зафиксирован в мае 2021 года, когда из Турции до Киргизии груз дошел за 18 дней. В ГЖД планируют сократить время доставки по этому маршруту до 12 дней.

Развитие транзита через территорию Грузии является одним из основных направлений экономки для властей страны. Правительство модернизирует железную дорогу, а также ведёт строительство автомагистрали. Кроме того, планируется возвести глубоководный порт в Анаклии.

Стоит отметить, что паромы из Туркмении в Азербайджан курсируют с 2019 года. В 2021 году они перевезли 17,5 контейнеров, что на 101% больше, чем в 2020.