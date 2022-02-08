Красноярск, 8 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Возгорание на складе мягких игрушек общей площадью 500 кв. метров произошло в Красноярске. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Pixabay.com Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 05:53 мск. Загорелся склад мягких игрушек, расположенный на проспекте Газеты «Красноярский Рабочий». На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений на место происшествия, площадь горения составляла 500 кв. метров. Пожар получил второй ранг сложности.

К ликвидации пожара было привлечено 30 человек и 12 единиц спецтехники. Эвакуация из помещений склада не проводилась, на момент возгорания персонала на складе не было. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

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