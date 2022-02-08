Биробиджан, , 08:03 — REGNUM В Биробиджане не подтвердилась информация о заложенных взрывных устройствах в зданиях нескольких школ города. Обследование учреждений образования завершено, сообщило ИА EAOMedia.

Эвакуация Pixabay.com

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Из школ утром 8 февраля были эвакуированы ученики и персонал. Сообщения о минировании пришли на электронные почты школ.

«Взрывотехники и кинологи обследовали здания образовательных учреждений, информация о минировании не подтвердилась. Сообщения оказались ложными. Директора на руки получили акты, в которых говорится, что никаких взрывных устройств не обнаружено. Школы работают в штатном режиме», — пояснил первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, всех учащихся школ Биробиджана отпустили по домам из-за сообщений о взрывных устройствах. Сотрудники правоохранительных органов ищут автора писем.