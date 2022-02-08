Москва, 8 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В случае конфликта между НАТО и Россией Турция однозначно займёт антироссийскую позицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

«Тот момент, когда Турция была обижена на США и на Запад, вероятно, прошёл. Теперь турки будут делать так, как им скажут в Брюсселе. Не забывайте, что Турция всё-таки в НАТО, и у них полмиллиона солдат под ружьём. И, если, не дай бог, тот конфликт, который может произойти в Европе, произойдёт, то Турция не будет нашим союзником. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прямо сказал, что они будут поддерживать территориальную целостность Украины. Нам ясно дали понять, что в этом вероятном конфликте Турция с Россией договариваться не будет. Турция не займёт российской позиции», — сказал эксперт.

Напомним, что Турция состоит в НАТО с 1952 года, и на турецкой территории находятся военные базы и инфраструктура Североатлантического альянса.