Киев, 8 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Количество российского газа, переданного в январе транзитом через украинскую территорию, составило 1,6 млрд кубометров. Об этом 7 февраля сообщила на своей странице в Facebook компания «Оператор ГТС Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Отмечается, что указанный объем на 57% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Транзит газа в Словакию, по итогам января, составил 1,04 млрд кубометров, в Молдавию — 398 млн, в Румынию — 116 млн, а в Польшу — 110 млн.

Среднесуточные объемы транспортировки российского газа через Украину составили 53,7 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля «Оператор ГТС Украины» объявил о том, что российская компания «Газпром» снова увеличила транзит природного газа через украинскую территорию — до 107,8 млн кубометров в сутки.