Пермь, 8 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Школы Перми могут остаться на карантине дополнительно четыре дня. Не исключен вариант продления дистанционного обучения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в минобре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Решение о продлении «дистанта» Роспотребнадзор возможно примет 9 февраля. В Прикамье сохраняется неблагополучная эпидситуация, связанная с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей и педагогов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, школы Перми, а также еще двух городов (Соликамска и Березников) с 3 февраля находятся на карантине, срок которого истекает 9 февраля.