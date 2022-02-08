Барнаул, 8 февраля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Колл-центры лечебных учреждений Барнаула, регионального Центра гигиены и эпидемиологии пополнили 100 студентов Барнаульского базового медицинского колледжа. Организовать дополнительную подготовку волонтеров помогли представители Народного фронта в Алтайском крае в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Сейчас общественники привлекают автоволонтеров для оказания помощи медикам. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба ОНФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры

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За содействием в сборе денежных средств на обучение 100 волонтеров по программе дополнительного профессионального образования в Народный фронт обратился Барнаульский базовый медицинский колледж. Там отметили, что Алтайский край остро нуждается в подготовке не менее 500 слушателей по вопросам организации работы колл-центров медицинских учреждений и центров эпидемиологии Роспотребнадзора, которые должны владеть новейшей информацией о коронавирусной инфекции.

«На призыв помочь в обучении волонтеров откликнулись постоянные партнеры акции #МыВместе в Алтайском крае. Это члены регионального штаба Народного фронта Кристина Юстус и Дмитрий Аганов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Лисицын, компании «Хирон» и «Радис». Благодаря им мы собрали необходимую сумму — 100 тысяч рублей. Волонтеры прошли обучение на базе Центра опережающей профессиональной подготовки руководителей и специалистов системы здравоохранения.

Все 100 человек задействованы в работе колл-центров медицинских учреждений Барнаула, в том числе колл-центра единой горячей линии по коронавирусу «122», а также Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Мы благодарим постоянных партнеров акции #МыВместе за такую весомую помощь медикам первичного звена и населению», — сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

На фоне подъема заболеваемости медицинские учреждения остро нуждаются в автоволонтерах, которые могут доставлять бесплатные лекарства для лечения COVID-19 амбулаторным больным и возить медиков к пациентам. Общественники активно включились и в эту работу.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается крайне напряженной: эпидпорог превышен в четыре раза, по сравнению с аналогичной датой 2021 года — в три раза.

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