Челябинск, 8 февраля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Челябинской области больницы получат новые автомобили для скорой и неотложной помощи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Всего медицинский автопарк пополнится на десять машин. Их получат горбольница №2 Челябинска, областная больница №3, детская поликлиника №1 Копейска, районная больница Пласта, детские поликлиники Миасса и Златоуста, а также центр охраны материнства и детства Магнитогорска.

Кроме того, скоро в регион поступит ещё пять автомобилей скорой помощи.