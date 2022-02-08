Новосёловский район, , 07:43 — REGNUM Депутат Новосёловского районного совета депутатов от партии «Единая Россия» Андрей Шалько был найден мёртвым в своём доме. Информацию об этом 8 февраля подтвердили в администрации Комского сельсовета Новосёловского района Красноярского края.

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Обстоятельства, при которых было найдено тело мужчины, не разглашаются. В Следственном управлении Следственного Комитета по региону отметили, что гибель депутата не имеет отношения к криминалу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины гибели Шалько.

50-летний депутат занимал должность главы крестьянского фермерского хозяйства. Отмечается, что погибший был сильным фермером и его гибель стала утратой для всего района.