Чита, 8 февраля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 110 285 (+1229 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 96 669 пациентов (+1015 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2396 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 86 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-5 за последние сутки).

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