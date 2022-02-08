Шарлык, Оренбургская область, , 07:39 — REGNUM В селе Шарлык в ночь на 8 февраля произошло ЧП. Из-за него пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Наледь и сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

По факту ЧП надзорное ведомство проводит проверку. По предварительным данным, под тяжестью снега просело перекрытие крыши дома № 16 по ул. Фрунзе. Жители эвакуированы. Пострадавших нет.

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит проверить исполнение законодательства в сфере ЖКХ, дать оценку бездействию ответственных служб и органов по содержанию многоквартирного дома, вплоть до уголовно-правовой», — сказала официальный представитель региональной прокуратуры Анна Филиппова.