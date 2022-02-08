Вашингтон, 8 февраля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Продажа Тайваню услуг и оборудования для технической «поддержки, обслуживания и совершенствования» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на сумму $100 млн одобрена Госдепартаментом США. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Управления по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США.

(сс) U.S. Department of Defense Американский ЗРК Patriot

пресс-служба DSCA «Предполагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности, поскольку содействует продолжающимся усилиям получателя в области модернизации своих вооружённых сил и поддержания надёжного оборонного потенциала».

Утверждается, что очередная военная поставка Тайваню, выполняемая в рамках программы обслуживания ЗРК Patrio в соответствии с «требованием правительства США», «будет способствовать политической стабильности, военному балансу, экономике и прогрессу в регионе». Подрядчиками по данной программе являются крупнейшие компании американского ВПК Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

Конгресс США, уже получивший официальное уведомление администрации, должен согласовать данную сделку в течение 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тайваня резко осуждают «ложные формулировки» в совместном заявлении лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина о том, что Россия намерена соблюдать принцип «одного Китая» и признаёт Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.