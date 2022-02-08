Сеул, 8 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Сумму в размере 12 млрд вон ($10 млн) вложит Южная Корея в разработку высокопроизводительных ракетных двигателей на жидком топливе к 2023 году, 8 февраля сообщило на своем сайте южнокорейское министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Власти республики намерены ускорить реализацию программы Space Challenge («Космический вызов»), которая нацелена на создание новых технологий в космической отрасли к 2030 году. В рамках проекта должна быть разработана новая ракета для полетов в космос. Она сменит ракету-носитель «Нури» (KSLV-II), имеющую двигатель весом 75 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи объявило, что до 2027 года страна осуществит по меньшей мере пять запусков ракеты-носителя «Нури».